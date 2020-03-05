Путин сравнил Касперского с Илоном Маском

Владимир Путин сравнил российского программиста и бизнесмена Евгения Касперского с основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском.

"У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области ничем не хуже. Он один из лидеров, безусловно. Если бы не прижимали, искусственно не сдерживали конкуренцию, то было бы ещё лучше", - сказал президент России в интервью ТАСС. Очевидно, Путин имел в виду санкции, наложенные в США на "Лабораторию Касперского": госорганы этой страны и их коммерческие партнеры теперь не должны использовать ПО, разработанный российской компанией.