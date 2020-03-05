На Южном Урале оштрафовали пенсионерку, оклеветавшую чиновника на встрече с Текслером

В Верхнеуральском районе 78-летнюю пенсионерку приговорили к штрафу в размере 20 тысяч рублей за клевету, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В сентябре прошлого года на встрече жителей района с врио губернатора Алексеем Текслером женщина сообщила заведомо ложные сведения. В частности, она заявила, что начальник районного управления образования ранее привлекалась к уголовной ответственности. Об этом же она сказала на заседании собрания депутатов района в октябре.

В ходе судебного заседания пенсионерка вину не признала.

Суд назначил ей штраф в размере 20 тыс. рублей с рассрочкой выплаты. Приговор в законную силу не вступил.