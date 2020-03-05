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Общество Курганская область
Сергей Чебыкин (2019) | Фото: Накануне.RU

Осужденный экс-замгубернатора Зауралья в СИЗО работает библиотекарем

Бывший заместитель губернатора Курганской области Сергей Чебыкин, который был осужден за превышение должностных полномочий, отбывает наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-1 в Кургане.

Члены общественной наблюдательной комиссии Курганской области по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания во главе с Александром Бушмакиным в СИЗО-1, а также журналист Накануне.RU проверили режим содержания "постояльцев", а также пообщались с ними и работниками учреждения.

Сергей Чебыкин в отряде хозобслуживания отвечает за книги - он работает в должности библиотекаря. Как сообщил Накануне.RU сам Чебыкин, никаких жалоб на содержание у него нет.

"Все хорошо", - отметил экс-чиновник.

В таком отряде всего несколько десятков осужденных, и это вовсе не закоренелые преступники, а просто оступившиеся в жизни люди ранее не отбывавшие наказание в местах лишения свободы, которые не захотели приобщаться к воровским традициям и отбывать наказание в колонии "лежа на нарах", а остались работать в изоляторе, выполняя работы по его хозяйственному обслуживанию.

Ранее курганский промышленник и депутат областной думы Сергей Муратов высказался в поддержку Сергея Чебыкина. Муратов назвал бывшего чиновника "узником совести", своим товарищем и отметил, что про него "все всё понимают".

"У нас Сергей Саныч человек реактивный, кстати, очень жалко, что с ним такая ситуация. Я его уважаю как друга, как товарища и считаю, что то, что с ним случилось - ситуация, в которой он абсолютно не виноват, его реально подставили. И то, что он узник совести, я думаю, многие понимают, что человек несет ответственность чужую", - продолжил он.

Напомним, Курганский городской суд 15 января 2019 года вынес приговор Сергею Чебыкину. Экс-чиновник был признан виновным в превышении должностных полномочий, суд назначил ему наказание в виде трех лет заключения в колонии общего режима. Прокурор просил для Чебыкина 4 года лишения свободы условно.

Суть обвинения состояла в том, что Сергей Чебыкин, находясь в должности замгубернатора Зауралья, подписал распоряжение, согласно которому директор Гарантийного фонда малого предпринимательства Курганской области был обязан заключить договор поручительства между ООО "Уральский топливный союз" и банком на 16 млн руб. по кредиту в 28 млн руб.

Чебыкин знал, что заявку "Уральского топливного союза" ранее отклоняли дважды по причине того, что фирма по закону не могла получить господдержку, но решил помочь ООО. Свои обязательства по кредиту организация не выполнила, а на Гарантийный фонд малого предпринимательства суд возложил обязанности вернуть 16 млн руб. Тут-то и вскрылось, что "гарантом" в сделке ранее выступил Сергей Чебыкин.

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Осужденный экс-замгубернатора Зауралья в СИЗО работает библиотекарем

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Теги: Сергей Чебыкин, уголовное дело, приговор, суд, Курган, СИЗО, библиотекарь



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Развитие сюжета:

Ранее 24.04.2020 11:18 Мск Экс-замгубернатора Курганской области Сергей Чебыкин вышел на свободу по УДО
Ранее 22.04.2020 09:35 Мск Бывший замгубернатора Зауралья, осужденный за превышение полномочий, выходит из тюрьмы

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