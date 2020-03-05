15 Сентября 2020
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платная дорога, трасса, платная трасса (2016) | Фото: pereezd-rb.ru

У МКАД может появиться скоростной платный дублёр – СМИ

В Подмосковье может появиться платный скоростной дублер МКАД. Он расположится на юге от столицы. Строительством объекта намерена заняться группа компаний "Регион", которую участники рынка связывают с "Роснефтью", пишут "Ведомости".

По данным издания, новая дорога будет проходить от Солнцева через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного. Ее протяженность составит 53 км, ширина - от четырех до восьми полос, максимальная скорость движениям - 120 км/ч. Проект обойдется в 86,7 млрд руб., срок концессии составит 29 лет.

Стоимость проезда, по информации газеты, на легковом автомобиле или мотоцикле от Солнцева до Железнодорожного обойдется почти в 500 руб., для грузовиков - до 1470 руб. Цены планируют индексировать с учетом инфляции. Кроме того, правительство области может компенсировать инвестору убытки, связанные с недостаточно интенсивным движением, а также при снижении платы за проезд или отказе властей выделить деньги на этапе строительства.

Отмечается, что строительство дороги от Бутова в Железнодорожный займет пять лет после получения всех земельных участков, изъятием которых займутся власти области. Один из акционеров проекта сообщил, что строительство может составить 10 лет в связи с долгими процедурами изъятия. Представитель ГК "Регион" добавил, что рассчитывает на завершение проекта к осени 2026 года.

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У МКАД может появиться скоростной платный дублёр – СМИ

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Теги: мкад, платная дорога, дублер, москва, подмосковье



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