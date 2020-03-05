15 Сентября 2020
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полиция, мигалки (2018) | Фото: Накануне.RU

"Способен к тяжким грехам": на Среднем Урале ищут "неуловимого дебошира", который "наследил" в другом регионе

Полицейские Костромской области обратились к своим коллегам из Свердловской области с просьбой помочь в розыске подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, который длительное время скрывается от Следственного комитета.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, речь идет о гражданине, представляющимся Волковым Романом Евгеньевичем 1964 года рождения, либо Симоновым Романом Романовичем 1965 года рождения. По его сведениям, СК возбудил и расследует в отношении "неуловимого дебошира" уголовное дело, но найти Волкова-Симонова пока не удалось.

Роман Волков-Симонов, розыск(2020)|Фото: В.Н. Горелых

"Это человек без определенного места жительства, прибывший на территорию нашей страны из Узбекистана. У него могут быть длинные волосы, любит носить тельняшку. По оперативной информации, он склонен появляться в религиозных учреждениях, на железнодорожных вокзалах и автостанциях. Способен к совершению тяжких грехов, в общении с ним необходимо соблюдать осторожность", - отметил полковник Горелых.

Всех, кто располагает данными о возможном местонахождении подозреваемого, представители МВД просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4942) 397-325, 8-920-386-06-43.

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"Способен к тяжким грехам": на Среднем Урале ищут "неуловимого дебошира", который "наследил" в другом регионе

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Теги: розыск, полиция, дебошир



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