"Способен к тяжким грехам": на Среднем Урале ищут "неуловимого дебошира", который "наследил" в другом регионе

Полицейские Костромской области обратились к своим коллегам из Свердловской области с просьбой помочь в розыске подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, который длительное время скрывается от Следственного комитета.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, речь идет о гражданине, представляющимся Волковым Романом Евгеньевичем 1964 года рождения, либо Симоновым Романом Романовичем 1965 года рождения. По его сведениям, СК возбудил и расследует в отношении "неуловимого дебошира" уголовное дело, но найти Волкова-Симонова пока не удалось.

"Это человек без определенного места жительства, прибывший на территорию нашей страны из Узбекистана. У него могут быть длинные волосы, любит носить тельняшку. По оперативной информации, он склонен появляться в религиозных учреждениях, на железнодорожных вокзалах и автостанциях. Способен к совершению тяжких грехов, в общении с ним необходимо соблюдать осторожность", - отметил полковник Горелых.

Всех, кто располагает данными о возможном местонахождении подозреваемого, представители МВД просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4942) 397-325, 8-920-386-06-43.