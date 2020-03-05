15 Сентября 2020
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Общество В России Москва
(2017) | Фото:

Усманова попросили повлиять на "ВКонтакте" из-за контента, оскорбляющего символы России

Фонд защиты национальных ценностей обратился к бизнесмену Алишеру Усманову с открытым письмом. Усманов является основным акционером USM Holdings (компания владеет холдингом Mail.Ru Group), его просят повлиять на администрацию соцсети "ВКонтакте", которая "отказывается блокировать контент, нарушающий российское законодательство". Речь идет о материалах, оскорбляющих, по мнению общественников, государственные символы России.

"Текущая политика администрации данной соцсети напрямую нарушает правила и принципы функционирования, сформулированные ранее при непосредственном его участии. И потому мы просим Алишера Бурхановича содействовать возвращению ее работы в границы заданных правил", - пишет в Telegram член Фонда, глава комиссии ОП РФ по информационной политике Александр Малькевич.

Малькевич обращает внимание Усманова на то, что тот сам "оказывался в числе жертв вбросов ложной информации, порочащей личное достоинство и деловую репутацию".

В Фонде самостоятельно исследуют публикации во "ВКонтакте". За последние три месяца общественники направили администрации соцсети более 700 ссылок на "противоправный контент". "Большая часть соответствующих материалов также была рассмотрена сотрудниками прокуратуры Санкт-Петербурга и экспертами РГПУ им. А.И. Герцена, подтвердившими противозаконный характер обнаруженных Фондом публикаций. Однако представители администрации соцсети игнорируют направленные им обращения", - говорится в открытом письме. В Фонде, правда, не уточняют, почему запрещенный законодательством контент не заблокирует Роскомнадзор, суд или правоохранительные органы.

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Усманова попросили повлиять на "ВКонтакте" из-за контента, оскорбляющего символы России

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Теги: алишер усманов, вконтакте, соцсеть, оскорбление госсимволов, александр малькевич



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