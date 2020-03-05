15 Сентября 2020
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Экономика За рубежом
Lufthansa люфтганза Airbus Эйрбас А320 (2010) | Фото: inright.ru

Lufthansa несет убытки из-за коронавируса: 150 самолетов не будут выполнять рейсы

Группа Lufthansa выведет из эксплуатации еще часть авиапарка. Авиакомпании Lufthansa, SWISS и Austrian Airlines, входящие в группу, поставят "в гараж" 150 самолетов - 125 ближне- и среднемагистральных лайнеров и 25 дальнемагистральных. Всего в парке группы 770 самолетов.

Ранее сообщалось, что Lufthansa ради снижения экономических потерь, вызванных развитием заболевания в мире, сократит перевозки и распустит сотрудников по домам. На сайте группы перевозчиков сообщается, что Lufthansa намерена предложить сотрудникам неоплачиваемый отпуск, набор новых пилотов и бортпроводников будет закрыт, курсы обучения и повышения квалификации остановлены.

Также Lufthansa уже сообщала о намерении сократить количество ближне- и среднемагистральных рейсов до 25%, в зависимости от дальнейшего развития распространения коронавируса. Авиакомпании группы Lufthansa также продолжают сокращать свой график полетов на дальнемагистральных маршрутах. Число дальнемагистральных самолетов Lufthansa Group, которые в настоящее время не эксплуатируются, увеличится с 13 до 23. 

 

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Lufthansa несет убытки из-за коронавируса: 150 самолетов не будут выполнять рейсы

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Теги: Lufthansa, самолеты, издержки



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