Коренные жители ямальской тундры стали чаще страдать "городскими" болезнями

На Ямале в рамках акция "Будь здоров, тундровик" врачи обследовали представителей коренных народов, живущих в тундре. Выяснилось, что тундровики стали чаще страдать болезнями, которые присущи жителям больших городов, сообщили Накануне.RU в минздраве России.

"Мы наблюдаем у тундровиков тренд, ранее характерный для горожан и жителей посёлков, - сказал главный врач Ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев. – Даже у жителей тундры отмечается нерациональное питание, относительный недостаток двигательной активности и, соответственно, лишний вес. Эти факторы риска отдельно или в сочетании встречаются практически у каждого третьего обследованного".

Ситуация у мужчин и женщин отличается.

"Поскольку сам образ жизни тундровых мужчин предполагает больше движения, многие показатели у них на порядок лучше, чем у хранительниц очага", - сказал Токарев.

К примеру, показатель общего холестерина крови повышен у 29% обследованных женщин и только у 13% мужчин. Повышенные уровни артериального давления фиксируются у 18% мужчин и у 24% женщин.

К I группе здоровья отнесли 45% обследованных тундровиков и только 20% представительниц прекрасного пола. Коренные северянки имеют больший риск хронических неинфекционных заболеваний – артериальной гипертонии, сахарного диабета, ишемической болезни сердца.

"В ходе индивидуальных консультаций мы особо подчеркиваем важность сбережения лучших составляющих традиционного уклада жизни, особенно питания (рыба, оленина, дикоросы). Акцентируем внимание на необходимости регулярных посещений врача с профилактической целью. Такую же работу ведём и при выездах "автобуса здоровья" в посёлки автономного округа", - сказал Токарев.