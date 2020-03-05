Коренные жители ямальской тундры стали чаще страдать "городскими" болезнями

15 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    кошельки фото вот

Общество Ямало-Ненецкий АО
Тундровик, проверка здоровья (2020) | Фото: Министерство здравоохранения России

Коренные жители ямальской тундры стали чаще страдать "городскими" болезнями

На Ямале в рамках акция "Будь здоров, тундровик" врачи обследовали представителей коренных народов, живущих в тундре. Выяснилось, что тундровики стали чаще страдать болезнями, которые присущи жителям больших городов, сообщили Накануне.RU в минздраве России.

"Мы наблюдаем у тундровиков тренд, ранее характерный для горожан и жителей посёлков, - сказал главный врач Ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев. – Даже у жителей тундры отмечается нерациональное питание, относительный недостаток двигательной активности и, соответственно, лишний вес. Эти факторы риска отдельно или в сочетании встречаются практически у каждого третьего обследованного".

Ситуация у мужчин и женщин отличается.

"Поскольку сам образ жизни тундровых мужчин предполагает больше движения, многие показатели у них на порядок лучше, чем у хранительниц очага", - сказал Токарев.

К примеру, показатель общего холестерина крови повышен у 29% обследованных женщин и только у 13% мужчин. Повышенные уровни артериального давления фиксируются у 18% мужчин и у 24% женщин.

К I группе здоровья отнесли 45% обследованных тундровиков и только 20% представительниц прекрасного пола. Коренные северянки имеют больший риск хронических неинфекционных заболеваний – артериальной гипертонии, сахарного диабета, ишемической болезни сердца.

Тундровик, проверка здоровья(2020)|Фото: Министерство здравоохранения России

"В ходе индивидуальных консультаций мы особо подчеркиваем важность сбережения лучших составляющих традиционного уклада жизни, особенно питания (рыба, оленина, дикоросы). Акцентируем внимание на необходимости регулярных посещений врача с профилактической целью. Такую же работу ведём и при выездах "автобуса здоровья" в посёлки автономного округа", - сказал Токарев.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Коренные жители ямальской тундры стали чаще страдать "городскими" болезнями

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ямальская тундра, здоровье, обследование, Сергей Токарев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети