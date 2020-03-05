В Екатеринбурге еще одну мать первоклассницы поймали на использовании фиктивной прописки

15 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Свердловская область
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге еще одну мать первоклассницы поймали на использовании фиктивной прописки

В Екатеринбурге возбуждено еще одно уголовное дело об использовании поддельного документа для зачисления ребенка в первый класс.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на этот раз речь идет о средней школе №25: в конце января этого года мать девочки через официальный портал госуслуг подала заявление о зачислении ее дочери в первый класс данной школы на 2020/21 учебный год. В тот же день она предоставила документы, в том числе свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания в жилом помещении Верх-Исетского района. Проверка показала, что оно было поддельным.

В отношении женщины возбуждено дело по части 5 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Теперь по закону ей может грозить до полугода ареста, либо обязательные или исправительные работы, либо штраф до 80 тысяч рублей.

Напомним, в Екатеринбурге еще одна мать пыталась устроить дочь-первоклассницу в гимназию №120 по фиктивной прописке. Ее также ждет "уголовка".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге еще одну мать первоклассницы поймали на использовании фиктивной прописки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: прописка, школа, дело, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.03.2020 11:31 Мск В Екатеринбурге мать пыталась устроить дочь-первоклассницу в гимназию по фиктивной прописке

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети