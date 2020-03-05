В Екатеринбурге еще одну мать первоклассницы поймали на использовании фиктивной прописки

В Екатеринбурге возбуждено еще одно уголовное дело об использовании поддельного документа для зачисления ребенка в первый класс.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на этот раз речь идет о средней школе №25: в конце января этого года мать девочки через официальный портал госуслуг подала заявление о зачислении ее дочери в первый класс данной школы на 2020/21 учебный год. В тот же день она предоставила документы, в том числе свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания в жилом помещении Верх-Исетского района. Проверка показала, что оно было поддельным.

В отношении женщины возбуждено дело по части 5 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Теперь по закону ей может грозить до полугода ареста, либо обязательные или исправительные работы, либо штраф до 80 тысяч рублей.

Напомним, в Екатеринбурге еще одна мать пыталась устроить дочь-первоклассницу в гимназию №120 по фиктивной прописке. Ее также ждет "уголовка".