15 Сентября 2020
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Общество В России За рубежом
Олег Тиньков (2011) | Фото: sostav.ru

СМИ: британский суд изъял у Олега Тинькова российский и кипрский паспорта

СМИ выяснили, что британский суд обязал бизнесмена Олега Тинькова сдать российский и кипрский паспорта. РБК со ссылкой на материалы Вестминстерского магистрального суда, сообщает, что у Тинькова также изъяты документы, подтверждающие право на резидентство в Италии.
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Представитель суда пояснил, что Тиньков не должен подавать заявления на какие-либо международные проездные документы. Кроме того, он обязан отмечаться в полицейском участке с 14:00 до 17:00 три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу.

Компания Тинькова TCS Group на прошлой неделе сообщила, что налоговая служба США инициировала в отношении бизнесмена судебные слушания в Лондоне. В понедельник предприниматель внес залог после выдачи ордера на его задержание. В компании отметили, что он участвует в слушаниях как частное лицо.

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СМИ: британский суд изъял у Олега Тинькова российский и кипрский паспорта

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Теги: олег тиньков, суд, паспорт, гражданство



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