15 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
(2004) |

На Ямале вдвое – до 2 миллионов – увеличены "подъёмные" по программе "Земский доктор"

Врачи, приезжающие на Ямал и в другие регионы арктической зоны по программе "Земский доктор", получат подъёмные в 2 млн руб. Решение увеличить вдвое сумму поддержки молодых специалистов было принято на федеральном уровне. Правительство автономного округа поддержало инициативу, сообщили Накануне.RU в региональном департаменте здравоохранения.

"Идёт утверждение перечня вакантных должностей медработников для получения единовременной выплаты в 2020 г. в соответствии с государственной программой "Развитие здравоохранения". Воспользоваться таким правом могут врачи и фельдшеры. Первые могут рассчитывать на сумму в 2 млн руб., вторые – в 1 млн руб.", – сказал первый замглавы департамента Кирилл Трапезников.

Согласно программе, земский доктор и земский фельдшер, получив выплаты, должны отработать на территории округа пять лет. За прошлый год благодаря программе на Ямал приехали 15 земских врачей и пять фельдшеров. Сложнее всего привлечь специалистов в Ямальский и Тазовский районы, где самые тяжелые климатические условия. Так, на сегодняшний день в Тазовском районе не хватает фельдшера, врача – фтизиатра, эндокринолога. В Ямальском районе не хватает фельдшера, эндокринолога и детского педиатра.

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На Ямале вдвое – до 2 миллионов – увеличены "подъёмные" по программе "Земский доктор"

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Теги: земский доктор, земский фельдшер, подъёмные



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