15 Сентября 2020
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Экономика В России
мыло (2012) | Фото: popsci.com

Из-за коронавируса в России подскочили продажи антисептиков и мыла

Из-за коронавируса COVID-19 в России выросли продажи не только медицинских масок и респираторов, но и антиспетических средств и даже мыла.

Газета "Ведомости" отмечает, что существенная часть антисптиков отсутствует в ассортименте крупнейших онлайн-аптек и маркетплейсов.

Ажиотаж наблюдается и в обычных аптеках: продажи дезинфицирующих средств в аптеках "Столички" и "Неофарм" выросли в январе – феврале 2020 г. по сравнению с прошлыми двумя месяцами на 134,7%. На eapteka.ru продажи геля-антисептика выросли за последнюю неделю февраля почти в четыре раза по сравнению с 17–23 февраля. Выручка от салфеток увеличилась почти вдвое, а от дезинфицирующих спреев – почти впятеро. Продажи других антибактериальных средств с 24 февраля по 1 марта выросли втрое по сравнению с 17–23 февраля.

По данным аналитического агентства DSM Group, сильного всплеска продаж антисептиков, антибактериального мыла и салфеток с начала января по середину февраля в аптеках не было. Но активный рост начался с 20 по 26 февраля – на 110% в деньгах и на 31,4% в упаковках.

Как ранее сообщало Накануне.RU, правительство России до 1 июня запретило вывоз из страны медицинских масок, респираторов, противочумных костюмов и даже хирургических халатов, а также марли и бинтов. Речь идет о коммерческих партиях, для личного пользования граждане эти товары вывозить могут, также не отменяются гуманитарные поставки.

 

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Из-за коронавируса в России подскочили продажи антисептиков и мыла

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Теги: коронавирус, covid-19, антисептики, мыло, гигиена



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