Строительство трамвайной ветки между станциями Пермь I и Пермь II станет дороже

Стоимость строительства трамвайных путей между станциями Пермь II и Пермь I может возрасти. Как сообщает Business Class, соответствующее решение было рассмотрено на заседании городской комиссии по разработке и реализации инвестпроектов.

Увеличение затрат на строительство трамвайной ветки связано с необходимостью сноса недостроенного ТЦ "Магнат", который расположен на ул. Монастырская, 2Б. По предварительным данным, эти работы оценивают в 150 млн руб.

Отметим, что ранее краевые власти предусмотрели 500 млн руб. на приобретение и изъятие недвижимости и земельных участков по ул. Монастырской. Участок планируется использовать под строительство площадки для трамваев, которая будет представлять собой не разворотное кольцо, а тупик. Эти планы вызывают вопросы у депутатов и членов инвесткомиссии, поскольку курсировать по такой ветке смогут только трамваи с двусторонним движением. Такой трамвай сейчас в краевой столице один - это трехсекционный трамвай "Лев". Планов на покупку новых вагонов с двусторонним движением у властей пока нет. Кроме того, ТЦ "Магнат", который хотят снести, сейчас является предметом судебных разбирательств. Здание пытаются признать самовольной постройкой. Депутаты полагают, что до того, как будет вынесено судебное решение, выделять средства на снос ТЦ преждевременно.

Повторно вопрос будет рассмотрен на следующем заседании инвесткомиссии.