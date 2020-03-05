15 Сентября 2020
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Армия и ВПК Северо-Западный ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

Северный флот раскрыл обстоятельства взрыва на мурманском полигоне

Северный флот раскрыл обстоятельства взрыва на мурманском полигоне. Причиной ЧП, при котором травмировались пятеро военных, стало грубое нарушение требований безопасности.

По информации пресс-службы СФ, которую цитирует Интерфакс, в ходе плановых занятий по боевой подготовке на военном полигоне в Мурманской области в результате грубого нарушения требований безопасности, несанкционированно сработал маломощный имитационный заряд типа взрывпакет. Все пострадавшие - контрактники, они получили незначительные травмы. Командование проводит проверку.

Ранее, напомним, появилась информация, что на полигоне поймали неопознанный беспилотник, который и взорвался в группе военных.

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Северный флот раскрыл обстоятельства взрыва на мурманском полигоне

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Теги: взрыв на полигоне, мурманск, северный флот



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