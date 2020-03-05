В Калифорнии введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

В Калифорнии введен режим чрезвычайного положения после первой смерти от коронавируса COVID-19. Всего в штате зарегистрировано 54 случая заболевания коронавирусом – это самое большое число пациентов с вирусом в США. Значительная часть заболевших – 21 человек – находятся на борту круизного лайнера Grand Princess, стоящего у берегов Сан-Франциско. В Японии появление коронавируса на борту лайнера Diamond Princess привело к крупной вспышке с погибшими.

Сейчас власти готовятся провести тестирование пассажиров лайнера. Проблема состоит в том, что некоторые его пассажиры уже сошли на землю в других портах. Корабль пришел к западному побережью США с Гавайских островов, а туда – из Мексики. Губернатор Калифорнии заявил, что лайнер не причалит в Сан-Франциско, пока на нем не проведут полную проверку.