"Автомобилист" провалил старт серии плей-офф Кубка Гагарина

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" провалил старт серии плей-офф Кубка Гагарина против новосибирской "Сибири". Во втором матче 1/4 финала Восточной конференции, который состоялся в среду в Екатеринбурге, команда Андрея Мартемьянова потерпела поражение, вновь не забросив сопернику ни одной шайбы.

Как передает корреспондент Накануне.RU, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сибирских хоккеистов. В основное время команды отличиться не смогли и матч перешел в овертайм. На 74-й минуте финский нападающий "Сибири" Микаэль Руохомаа принес своему клубу победу.

Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу команды Николая Заварухина. Теперь "Автомобилисту" предстоят два крайне непростых матча в Новосибирске. Встречи пройдут 6 и 8 марта.

Напомним, еще после первого поражения ветеран свердловского хоккея Альберт Федоров говорил, что у "Автомобилиста" больше нет права на ошибку.