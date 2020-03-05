15 Сентября 2020
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Павел Дацюк, нападающий ХК Автомобилист (2019) | Фото: hc-avto.ru

"Автомобилист" провалил старт серии плей-офф Кубка Гагарина

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" провалил старт серии плей-офф Кубка Гагарина против новосибирской "Сибири". Во втором матче 1/4 финала Восточной конференции, который состоялся в среду в Екатеринбурге, команда Андрея Мартемьянова потерпела поражение, вновь не забросив сопернику ни одной шайбы.

Как передает корреспондент Накануне.RU, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сибирских хоккеистов. В основное время команды отличиться не смогли и матч перешел в овертайм. На 74-й минуте финский нападающий "Сибири" Микаэль Руохомаа принес своему клубу победу.

Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу команды Николая Заварухина. Теперь "Автомобилисту" предстоят два крайне непростых матча в Новосибирске. Встречи пройдут 6 и 8 марта.

Напомним, еще после первого поражения ветеран свердловского хоккея Альберт Федоров говорил, что у "Автомобилиста" больше нет права на ошибку.

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"Автомобилист" провалил старт серии плей-офф Кубка Гагарина

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Теги: Автомобилист, Кубок Гагарина, Сибирь, серия



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