В ГТЛК рассказали, почему сложно продавать и эксплуатировать "Суперджеты"

В Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) назвали основные проблемы со сбытом самолета Sukhoi Superjet 100. ГТЛК является основным покупателем этого типа самолетов, в дальнейшем компания сдает их в лизинг российским перевозчикам (иностранные от SSJ-100 отказались), в основном – "Аэрофлоту".

Данные, на которые ссылается РБК, были опубликованы в проспекте к размещению еврооблигаций ГТЛК на $600 млн. Среди негативных факторов компания называет отсутствие развитого рынка для лайнеров Superjet; случаи неопределенности в связи с технической и логистической поддержкой со стороны производителя лайнера; проблемы с постпродажным обслуживанием и недостаточно развитая сеть поставок запчастей; как следствие, возникают трудности с ремонтом и техобслуживанием лайнеров как у самой ГТЛК, так и у лизингополучателей.

В проспекте также упоминается трагедия с SSJ 2Аэрофлота", которая произошла 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево, когда погиб 41 человек. Авария не оказала существенного влияния на программу ГТЛК по реализации SSJ. Однако существуют значительные риски, что это негативно повлияет на долю рынка российского лайнера. "Это может повлиять на способность ГТЛК генерировать устойчивые денежные потоки группы и, таким образом, сказаться на эффективности ее работы", — говорится в документе.