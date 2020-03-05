На Ямале после вмешательства прокуратуры 150 сотрудникам компании-банкрота вернули многомиллионный долг по зарплате

После прокурорской проверки 150 сотрудников признанной банкротом "Ноябрьской сервисной технологической компании" получили причитающуюся им зарплату, сообщили Накануне.RU в окружном надзорном ведомстве.

За апрель – май 2019 г. работодатель задолжал им 15,5 млн руб. Информация прозвучала в местном СМИ, после чего прокуратура начала проверку.

Конкурсный управляющий получил представление и разработал график погашения долга. В итоге сотрудникам компании полностью вернули долг.