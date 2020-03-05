Олег Дерипаска подозревает ЦБ в желании повысить ключевую ставку до 10%

Российский олигарх Олег Дерипаска продолжает атаковать Центральный банк России. В своем telegram-канале.

Владелец "Базового элемента" уже не раз возмущался разными аспектами деятельности ЦБР, повторяя, что, мол, политика регулятора ведет к разорению населения и бизнеса. В очередном сообщении Дерипаска сравнивает политику Центрального банка России и его аналогов других странах.

"Идет глобальное снижение ставок для поддержания экономического роста", - пишет бизнесмен и приводит в пример страны, где были понижены ставки: Канада, Гонконг, США, Австралия, Малайзия, Индонезия.

Далее бизнесмен приводит информацию, которая кажется малореальной: якобы, российский регулятор собирается поднять ключевую ставку до 10% (сейчас она равняется 6% и уже много месяцев подряд идет на понижение).

"И только мы, как всегда, не в тренде. Мало того, есть информация, что ЦБ поднимает вопрос о повышении ставки до 10% якобы для стабилизации рынка. Какое-то королевство кривых зеркал, - возмущается олигарх. - Только безусловное снижение ставки, чтобы не допустить спада экономики и не профукать эффект от реализации национальных проектов".

После очередного снижения ключевой ставки в феврале этого года глава Центрального банка Эльвира Набиуллина намекнула, что на ближайших заседаниях совета директоров ставка может быть снижена еще, шаг снижения, вероятно, останется таким же – 0,25%. Ближайшее заседание состоится 20 марта.