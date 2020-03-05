15 Сентября 2020
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Общество Пермский край
мусоровоз, мусор, помойка (2018) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье заработал второй мусоросортировочный завод

Глава Прикамья Дмитрий Махонин во время поездки в Березники посетил полигон для размещения твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и осмотрел мобильный сортировочный комплекс. На нём сортируют стекло, пластик, бумагу и полиэтилен, после чего они отправляются на вторичную переработку. Это второй сортировочный комплекс, начавший работу в регионе. Ранее аналогичный комплекс открылся на полигоне в Краснокамске, сообщили Накануне.RU в краевом правительстве.
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Мощность комплекса – 25 тыс. т отходов/год. Сейчас в процессе сортировки из общей массы отходов отсеивается 10% полезных фракций. До конца года этот показатель вырастет втрое. По словам заместителя председателя правительства края Антона Удальева, сортировка позволит продлить срок службы березниковского полигона минимум на три года. Сейчас он заполнен более чем на 70% и должен завершить работу в 2028 г.

Полигон принимает отходы из Березников, Соликамска и Красновишерска, Чердынского и Александровского районов. Махонин поручил краевому министерству ЖКХ и благоустройства определить площадку для нового полигона для северных территорий края и рассмотреть возможность размещения в северной агломерации экотехнопарка – комплекса по переработке и сортировке отходов. Глава региона считает, что необходимо установить мобильные сортировочные комплексы и на других площадках размещения отходов в регионе.

"Развитие мусоросортировки – одно из приоритетных направлений экологической реформы. С учетом того, что многие полигоны в регионе частично выработали свой ресурс, сортировка отходов позволит решить вопросы их дальнейшей эксплуатации", - сказал Махонин.

Он поручил проработать вопрос производства оборудования для сортировки отходов на пермских предприятиях, чтобы не зависеть от импорта оборудования из Екатеринбурга. По словам главы Березников Сергея Дьякова, в городе есть предприятия, которые готовы производить такое оборудование.

Отметим, вскоре будет запущен комплекс сортировки в посёлке Лобаново Пермского района. Всего же в крае до 2024 г. запланировано строительство четырёх комплексов по сортировке и переработке отходов. Уже идёт разработка проектно-сметной документации по строительству такого комплекса на полигоне Софроны в Перми.

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В Прикамье заработал второй мусоросортировочный завод

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Теги: мусоросортировочный комплекс, Дмитрий Махонин, Антон Удальев, Сергей Дьяков



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