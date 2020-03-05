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магистр вуду Антон Симаков (2016) | Фото: vk.com

В Екатеринбурге умер "магистр вуду", устраивавший черный обряд в центре города

В Екатеринбурге ушел из жизни "магистр вуду" Антон Симаков. Об этом со ссылкой на источники сообщил ряд уральских СМИ.

Утверждается, что "колдун" скончался еще в понедельник, 2 марта, а похороны прошли через два дня. Сообщается, что Симакову стало плохо и он был госпитализирован в больницу, где впоследствии умер.

Официального подтверждения кончины "магистра вуду" пока нет. Будет ли проводиться доследственная проверка по данному факту, неизвестно - получить оперативный комментарий в СКР не удалось.

Как сообщало Накануне.RU, в октябре 2014 года Антон Симаков публично совершил черный обряд в центре Екатеринбурга: обезглавил живого петуха и окропил его кровью православный покров. В отношении "мага" была назначена и проведена судебная психиатрическая экспертиза, которая показала, что в тот момент у него было психическое расстройство.

Впоследствии по решению суда Симаков был направлен на принудительное лечение.

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В Екатеринбурге умер "магистр вуду", устраивавший черный обряд в центре города

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Теги: Симаков, вуду, смерть, Екатеринбург



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