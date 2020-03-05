15 Сентября 2020
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больничный лист, лист нетрудоспособности (2016) | Фото: ipexperts.ru

В России может измениться система оплаты больничных, декретов и отпусков

Правительство России собирается провести масштабную реформу системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.

Сейчас сотрудник получает компенсацию за все эти случаи от работодателя, а тот в конце года получает вычет при уплате взносов в Фонд социального страхования. С 2021 года планируется переложить выплаты напрямую на ФСС. Соответствующий законопроект разрабатывает Министерство труда, пишут "Известия".

В Госдуме считают, что новая система улучшит положение как сотрудников, так и работодателей. Первые не будут зависеть от наличия у работодателя денег на выплаты, а работодателю не придется расходовать собственные средства на протяжении года.

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В России может измениться система оплаты больничных, декретов и отпусков

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Теги: фонд социального страхования, больничный лист, декретный отпуск



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Развитие сюжета:

Ранее 05.03.2020 13:15 Мск Бизнес одобрил реформу оплаты декретных и отпусков. В чем суть изменений?

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