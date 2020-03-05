В России может измениться система оплаты больничных, декретов и отпусков

Правительство России собирается провести масштабную реформу системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.

Сейчас сотрудник получает компенсацию за все эти случаи от работодателя, а тот в конце года получает вычет при уплате взносов в Фонд социального страхования. С 2021 года планируется переложить выплаты напрямую на ФСС. Соответствующий законопроект разрабатывает Министерство труда, пишут "Известия".

В Госдуме считают, что новая система улучшит положение как сотрудников, так и работодателей. Первые не будут зависеть от наличия у работодателя денег на выплаты, а работодателю не придется расходовать собственные средства на протяжении года.