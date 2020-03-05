15 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Авария в центре Екатеринбурга с участием Mercedes-Benz Maybach. (2020) | Фото: Накануне.RU

В центре Екатеринбурга в ДТП разбился Maybach за 10 миллионов

В центре Екатеринбурга (перекресток улиц Радищева и Саккои и Ванцетти) произошло ДТП, в котором "побились" две дорогие иномарки, стоимость одной из которых превосходит 10 млн руб.

Речь об автомобиле Mercedes-Benz Maybach – он столкнулся с Toyota прямо на перекрестке и даже немного заехал на тротуар. На фото, сделанных очевидцами ДТП, видно, что японский автомобиль, вероятно, въехал в бок немецкому – у последнего сильно помяты двери со стороны водителя. У Toyota оказалась разбитой передняя часть. Судя по всему, удар хоть и был значительным, участники аварии остались живы и здоровы.

Авария в центре Екатеринбурга с участием Mercedes-Benz Maybach.|Фото: Накануне.RU

Авария в центре Екатеринбурга с участием Mercedes-Benz Maybach.|Фото: Накануне.RU

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В центре Екатеринбурга в ДТП разбился Maybach за 10 миллионов

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Теги: Maybach, дтп, авария



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