В центре Екатеринбурга в ДТП разбился Maybach за 10 миллионов

В центре Екатеринбурга (перекресток улиц Радищева и Саккои и Ванцетти) произошло ДТП, в котором "побились" две дорогие иномарки, стоимость одной из которых превосходит 10 млн руб.

Речь об автомобиле Mercedes-Benz Maybach – он столкнулся с Toyota прямо на перекрестке и даже немного заехал на тротуар. На фото, сделанных очевидцами ДТП, видно, что японский автомобиль, вероятно, въехал в бок немецкому – у последнего сильно помяты двери со стороны водителя. У Toyota оказалась разбитой передняя часть. Судя по всему, удар хоть и был значительным, участники аварии остались живы и здоровы.