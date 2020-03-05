15 Сентября 2020
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Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

Шестеро военных пострадали при взрыве в военной части в Мурманской области

В Мурманской области на территории военной части произошел взрыв. По данным РИА Новости, пострадали пять человек и их травмы незначительны. Но telegram-каналы Baza и "112" пишут о шести пострадавших военных, один из которых находится в тяжелом состоянии.

ЧП произошло в окрестностях поселка Печенеги (данные "112" – поселок Спутник). Источник РИА Новости сообщил, что взорвался имитационный боеприпас во время плановых занятий, причиной взрыва стало нарушение требований безопасности.

Источник "Базы" сообщает: "В руках у военнослужащих взорвался беспилотный летательный аппарат, который перед этим прилетел на территорию в/ч. Военнослужащие, по некоторым данным, пытались его поймать, в этот момент произошёл взрыв. Откуда в части взялся этот аппарат – пока неизвестно".

"112" уточняет, что пострадавшие являются морскими пехотинцами, их сейчас перевозят в военный госпиталь Североморска.

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Шестеро военных пострадали при взрыве в военной части в Мурманской области

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Теги: взрыв, имитационный снаряд, пострадавшие, бпла, беспилотник, мурманская область, морпехи



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Развитие сюжета:

Ранее 05.03.2020 08:39 Мск Северный флот раскрыл обстоятельства взрыва на мурманском полигоне

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Ранее 05.03.2020 02:01 Мск Под Мурманском произошел взрыв в воинской части

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