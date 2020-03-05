Стало известно, во сколько обойдется информационная подготовка общероссийского голосования

Стала известна сумма контракта на разработку информационных материалов к голосованию по Конституции.

В ближайшее время Центризбирком его заключит с "ИМА-консалтинг". Сумма будет аналогична той, которая была потрачена за работу компании на выборах президента 2018 года. Речь идет примерно о 40 млн руб.

При этом изначально компания запросила у ЦИКа в два раза больше, но это вызвало скептическую реакцию у сотрудников Центризбиркома и у председателя комиссии Эллы Памфиловой.

Эксперты указывают на несоразмерность запрашиваемой суммы предстоящим затратам, но отмечают возможную наценку за срочность. Всего на информирование россиян о предстоящем голосовании ЦИК готов потратить более 900 млн руб., пишет "Коммерсант".

Тем временем, Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля. Логотип представляет собой раскрытую Конституцию с триколором, слоган звучит так: "Наша страна, наша Конституция, наше решение!".

Два источника в ЦИКе и собеседник, близкий к комиссии, подтвердили изданию, что в кампании будут использованы именно эти логотип и лозунг. Дизайн разрабатывало PR-агентство "ИМА-консалтинг". Источник в этом агентстве подтвердил, что компания действительно разработала дизайн для кампании общероссийского голосования. Официально на заседаниях ЦИК этот вопрос пока не рассматривался.

Издание приводит описание визуального оформления: динамичная форма логотипа "олицетворяет скорые позитивные перемены, которые ждут граждан России благодаря внесению поправок в Конституцию". Лаконичные формы логотипа указывают на официальный статус голосования, призывают к ответственному и осознанному подходу к мероприятию, а стилизованное изображение Конституции обращено к нам таким образом, что напоминает щит, который оберегает страну, каждого гражданина, права и интересы россиян.