Московская мэрия может объявить городской карантин из-за коронавируса

Мэрия Москвы подготовила три плана по борьбе с распространением коронавируса в мегаполисе, один из которых предусматривает городской карантин, говорится в документе за подписью заместителя мэра по социальному развитию Анастасии Раковой.

Согласно первому плану, предусматриваются превентивные меры, среди которых - измерение в аэропортах температуры пассажиров, а также дезинфекция улиц, подъездов многоквартирных домов и фасадов зданий.

После подтверждения первого случая заражения в Москве, вступает в силу второй план, который предусматривает дальнейшее выявление контактов с заболевшим и членов его семьи с помощью геолокации и системы видеонаблюдения. Также квартиры заболевших после госпитализации будут дезинфицировать, а соседям запретят покидать свое жилье.

В документе также говорится о городском карантине, однако подробности не сообщаются, передает телеканал "Дождь".

Как сообщалось, температуру тела будут выборочно измерять у пассажиров Московского метрополитена из-за коронавируса. Как сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин, также работодателям города рекомендуется измерять температуру сотрудникам на работе. Кроме того, ежедневное измерение температуры детей вводится в детских садах и школах города.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве госпитализированы 24 человека, контактировавшие с пострадавшим, у которого нашли коронавирус.

Тем временем, задержаны подозреваемые в распространении в интернете фейков о вспышке коронавируса в Москве.

В отношении них начата доследственная проверка. Следствие примет меры по удалению фейковых данных.

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал, что ФСБ доложила ему об иностранной природе вбросов фейковых новостей о коронавирусе COVID-19.