СМИ: рекомендовано принять изменения в Конституцию во втором чтении

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять проект закона о поправках в Конституцию во втором чтении.

"Нам надо поправки между собой увязать, что называется, расставить запятые и представить текст на рассмотрение Госдумы во втором чтении 10 марта, - сообщил глава комитета Павел Крашенинников. В процессе работы текст поправок увеличился почти в два раза.

По его словам, нормы, которые появились в Конституции, дадут большой толчок для дальнейшего наполнения законодательства, сообщает "Российская газета".

Как сообщалось, региональные депутаты могут рассмотреть поправки к Конституции сразу после их одобрения Советом Федерации.

План рассмотреть законопроект 12 марта подтвердили как минимум в трех региональных парламентах. Так, как на 10 марта намечено второе чтение законопроекта в Госдуме, голосование в регионах 12 марта означает, что третье чтение и рассмотрение в Совфеде последуют сразу же за вторым чтением.

Такая скорость нужна для того, чтобы оставить побольше времени на агитацию за поправки: региональные депутаты уже достаточно информированы о предстоящих изменениях, тогда как россияне - нет.

Региональные депутаты хотят рассмотреть поправки к Конституции до пятницы, 13-го.