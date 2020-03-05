В РПЦ считают школьное образование для девочек бесполезным

Российским школьницам не нужно посещать уроки.

Как заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов, вместо этого необходимо учиться быть мамами в будущем. У священника спросили, где родителям искать помощи в воспитании детей, если у них нет старших родственников. По словам протоиерея, помощников себе надо родить.

"Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь", — пояснил Смирнов, сообщает Lenta.ru.

Ранее в Госдуме прокомментировали заявление главы Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерея РПЦ Димитрия Смирнова - он назвал гражданских жен в России "бесплатными проститутками".

Депутат Госдумы Елена Вторыгина считает, что многие женщины очень хотят вступить в брак, но за штамп в паспорте выступают далеко не все мужчины.

"Нельзя так сегодня оскорблять и обижать женщин. По разным причинам сегодня гражданские браки. Да, я, может, тоже это не приветствую как женщина, мне бы хотелось, чтобы мои дети и девочки, выходящие замуж, все-таки были в браке. Это какая-то все равно защита себя и детей будущих", - сказала Вторыгина.

Заместитель руководителя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что Смирнов высказался в свойственной ему образной манере. Кипшидзе добавил, что Смирнов имел ввиду психологическую травму, которую наносят женщинам мужчины, не приглашая их в ЗАГС зарегистрировать законный брак, а живут с ними не расписанными.