Исследование: в России вырастет число сверхбогатых

15 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
коллаж, рубли, доллары, вывод средств, отмывание средств, легализация доходов (2017) | Фото: Накануне.RU

Исследование: в России вырастет число сверхбогатых

В ближайшие пять лет Россию ожидает резкий рост числа сверхбогачей.

Как считают в консалтинговой компании Knight Frank, людей, чье состояние превышает $30 млн, станет гораздо больше.

По состоянию за прошлый год, сверхбогатых людей в России насчитывалось 8 тыс. 924 человека. Россия по этому показателю находится на девятом месте в мире.

Что касается долларовых миллиардеров, то за пять лет их число в России сохранится — 103 человека, говорят эксперты, сообщает РИА "Новости".

В начале февраля глава "Норникеля" Владимир Потанин возглавил список российского сегмента глобального рейтинга Forbes.

Состояние бизнесмена выросло за 6 февраля на $418 млн, до $25,1 млрд. Случилось эо благодаря росту акций компании.

Второе место рейтинга занимает глава "Лукойла" Вагит Алекперов с состоянием в $25 млрд. Тройку богатейших россиян замыкает глава "Новатэка" Леонид Михельсон ($24,9 млрд), сообщает Forbes.

Ранее в России появились два долларовых миллиардера. Основатели компании Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов стали долларовыми миллиардерами.

Это произошло после заключения сделки о покупке компании с американским фондом Insight Partner. Сумма сделки оценивается примерно в $5 млрд. Ожидается, что она будет закрыта в первом квартале текущего года.

Благодаря заключению сделки Тимашев и Баронов, входящие в список 200 богатейших россиян с 2017 года, становятся долларовыми миллиардерами.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Исследование: в России вырастет число сверхбогатых

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сверхбогатые, миллионеры, миллиардеры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети