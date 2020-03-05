Исследование: в России вырастет число сверхбогатых

В ближайшие пять лет Россию ожидает резкий рост числа сверхбогачей.

Как считают в консалтинговой компании Knight Frank, людей, чье состояние превышает $30 млн, станет гораздо больше.

По состоянию за прошлый год, сверхбогатых людей в России насчитывалось 8 тыс. 924 человека. Россия по этому показателю находится на девятом месте в мире.

Что касается долларовых миллиардеров, то за пять лет их число в России сохранится — 103 человека, говорят эксперты, сообщает РИА "Новости".

В начале февраля глава "Норникеля" Владимир Потанин возглавил список российского сегмента глобального рейтинга Forbes.

Состояние бизнесмена выросло за 6 февраля на $418 млн, до $25,1 млрд. Случилось эо благодаря росту акций компании.

Второе место рейтинга занимает глава "Лукойла" Вагит Алекперов с состоянием в $25 млрд. Тройку богатейших россиян замыкает глава "Новатэка" Леонид Михельсон ($24,9 млрд), сообщает Forbes.

Ранее в России появились два долларовых миллиардера. Основатели компании Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов стали долларовыми миллиардерами.

Это произошло после заключения сделки о покупке компании с американским фондом Insight Partner. Сумма сделки оценивается примерно в $5 млрд. Ожидается, что она будет закрыта в первом квартале текущего года.

Благодаря заключению сделки Тимашев и Баронов, входящие в список 200 богатейших россиян с 2017 года, становятся долларовыми миллиардерами.