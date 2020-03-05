В Госдуме отклонили поправку об ограничениях для детей депутатов

Комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству Госдумы обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.

В число учтенных попали три инициативы коммунистов. Одна из них запрещает народным избранникам иметь имущество за рубежом, вторая обязывает супругов и несовершеннолетних детей депутатов постоянно проживать в России, третья вводит аналогичное ограничение для семей сенаторов.

Как сообщил источник в комитете, пометка "учесть в редакции" означает, что поправку не включат в окончательный текст, но будет принята другая поправка на похожую тему, сообщает РБК.

Как сообщалось, региональные депутаты могут рассмотреть поправки к Конституции сразу после их одобрения Советом Федерации.

План рассмотреть законопроект 12 марта подтвердили как минимум в трех региональных парламентах. Так, как на 10 марта намечено второе чтение законопроекта в Госдуме, голосование в регионах 12 марта означает, что третье чтение и рассмотрение в Совфеде последуют сразу же за вторым чтением.

Такая скорость нужна для того, чтобы оставить побольше времени на агитацию за поправки: региональные депутаты уже достаточно информированы о предстоящих изменениях, тогда как россияне - нет.

Тем временем, Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля. Логотип представляет собой раскрытую Конституцию с триколором, слоган звучит так: "Наша страна, наша Конституция, наше решение!".