Двойняшки сбежали от москвички после избиения

7-летние двойняшки Гордей и Таисия сбежали из дома в Москве.

О девочке и мальчике без сопровождения взрослых в полицию сообщила прохожая. При этом у брата была пробита голова.

Как предполагается, увечья ребенку могла нанести его мать. Брат и сестра из многодетной семьи. Всего у матери-одиночки четверо детей. Их отец скончался. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов, сообщает "РЕН ТВ".

Напомним, в феврале 14-летний мальчик и 15-летняя девочка пришли в отдел полиции в Москве и рассказали, что убежали из дома. Поводом для такого поступка, по словам детей, стали постоянные побои со стороны родителей.

Несовершеннолетние попросили полицейских инициировать изъятие их из семьи, потому что больше терпеть побои они не могут.

Детей отправили к медикам, которые нашли у них ссадины и гематомы, а у девочки - даже подозрение на сотрясение мозга.