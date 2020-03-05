Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Российский президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране не является критической.

Глава государства также распорядился информировать население о реальной ситуации с распространением заболевания. "Ничего, слава богу, пока у нас критического не происходит. Но люди должны знать о реальной ситуации. Я прошу вот эту информационную работу наладить", — сказал Путин, сообщает RT.

Как сообщалось, Путин рассказал, что ФСБ доложила ему об иностранной природе вбросов фейковых новостей о коронавирусе COVID-19.

"Цель понятна - посеять панику среди населения", - сказал он. Путин добавил, что "у нас пока ничего критического не происходит, но люди должны знать о реальной ситуации".

Уже задержаны подозреваемые в распространении в интернете фейков о вспышке коронавируса в Москве.

Тем временем, Сбербанк разработал математическую модель распространения коронавируса, как в России, так и в мире. Как сообщил глава организации Герман Греф, ситуация возможного развития событий в РФ смотрится лучше, чем в подавляющем большинстве других государств.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в России было зафиксировано три случая заболевания. Ещё троих заболевших россиян эвакуировали с лайнера Diamond Princess.