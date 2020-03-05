Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде перенесена

Премьера очередной серии о приключениях британского суперагента 007 перенесена с весны 2020 года на ноябрь.

Это связано со вспышкой коронавируса во всем мире. Об этом говорится в сообщении студий MGM, Universal и продюсеров картины. Теперь дата премьеры - 12 ноября в Великобритании. 25 ноября картина выйдет в прокат в США, сообщает "РЕН ТВ".

Напомним, американская певица Билли Айлиш исполнит заглавную песню для нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

Исполнительница станет самой молодой певицей среди тех, кто исполнял песню для франшизы.