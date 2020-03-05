В Сбербанке разработали модель распространения коронавируса в РФ

Сбербанк разработал математическую модель распространения коронавируса как в России, так и в мире.

Как сообщил глава организации Герман Греф, ситуация возможного развития событий в РФ смотрится лучше, чем в подавляющем большинстве других государств.

"Там есть три сценария. В России во всех трех сценариях картинка в сравнении с другими странами достаточно неплохо выглядит", - сказал Греф.

По его словам, в настоящее время идет дискуссия о том, какому именно из трех российских институтов следует выделить грант на разработку вакцины от коронавируса, сообщает "Газета.ру".

Как сообщалось, Сбербанк решил взять на себя расходы по разработке вакцины от коронавируса в России.

Как сообщил Греф, банк готов выдать грант для разработки лекарства российским научно-исследовательским центрам. В настоящее время предложение обсуждается с двумя российскими министрами, имена которых он не назвал.

Также Греф сообщил, что предложил кабмину использовать систему распознавания лиц в борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, вакцину от коронавируса могут начать применять в России в середине 2021 года, сообщили в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России.