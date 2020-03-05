Бывший замминистра экономического развития Тверской области получил пять лет "строгача" за взятку

Бывший заместитель министра экономического развития Тверской области Денис Ильин приговорен к пяти годам колонии строгого режима за получение взятки в крупном размере, сообщает telegram-канал "Следак шепнул".

Зимой 2017 г. руководитель компании "Энерго" вручил ему 500 тыс. руб. за допуск ряда предпринимателей к конкурсному отбору на получение государственных субсидий для модернизации производства.

Замминистра был задержан сотрудниками ФСБ.