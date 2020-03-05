15 Сентября 2020
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Уральский Федеральный Университет (2010) | Фото: Накануне.RU

Британский рейтинг вузов определил УрФУ в пятерку российских лидеров по философии и археологии

Опубликованы свежие рейтинги британского агентства QS, передает корреспондент Накануне.RU. Уральский федеральный университет (УрФУ) вошел в пятерку российских лидеров по философии и археологии, в топ-7 в социальных науках и менеджменте, в топ-10 — по естественным наукам и топ-11 — по инженерным и технологическим.

"Участие в проекте "5-100" позволило и руководству вуза, и членам Наблюдательного совета лучше понять наши сильные и слабые стороны, приоритеты развития, определить перспективы в научной и образовательной деятельности, — отмечает председатель Набсовета УрФУ Дмитрий Пумпянский. — Ощутимые результаты отмечаются в росте авторитета научных школ УрФУ в стране и мире, увеличении числа талантливых абитуриентов и лидирующих в своих сферах исследователей из других стран, появлении новых возможностей для наших студентов и ученых. Все это в итоге отражается на позициях вуза в мировых рейтингах — в частности, в рейтинге QS".

расширенное заседание президиума совета свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, Дмитрий Пумпянский(2019)|Фото: Накануне.RU

По словам Дмитрия Пумпянского, университет многому научился за годы участия в программе 5-100. "Мы ставим перед собой задачу участия в новом этапе этой программы, в программе „Цифровой университет“, в других инициативах, направленных на реализацию нацпроекта „Наука“. Кроме того, УрФУ выбран базовым университетом для амбициозного проекта – создания Уральского Научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня", — добавляет глава набсовета.

УрФУ отмечен экспертами в области изучения бизнеса и менеджмента (6-е место в России, 401–450 в мире) и экономики и эконометрии (10, 451–500). В естественнонаучной сфере вуз оказался на 6-м месте в России и в группе 201-250 в мире по математике, вошел также в рейтинги по материаловедению (7, 301–350), химии (7, 401–450), физике и астрономии (14, 401–450).

Среди инженерных направлений эксперты отметили в УрФУ механику, аэронавтику и машиностроение (10, 351–400), электротехнику и электронику (9, 401–450) и компьютерные науки и информационные системы (12, 551–600).

Стоит отметить, что жизнеобеспечение Уральского федерального университета невозможно представить без поддержки федеральных и региональных властей.

Итак, в мире УрФУ находится на 274-м месте по гуманитарным дисциплинам, 361-е место занял в предметной области социальных наук и менеджмента, 377-е — инженерных наук и технологий, 386-е — естественных наук.

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Британский рейтинг вузов определил УрФУ в пятерку российских лидеров по философии и археологии

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Теги: урфу, рейтинг, топ вузов, рейтинг qs,



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