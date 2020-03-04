СК: Под Рязанью найдены останки, которые могут принадлежать знакомой фигурантов запрещенной "Сети"

В Рязанской области были обнаружены останки, которые могут принадлежать пропавшей в 2017 году Екатерине Левченко, знакомой фигурантов дела организации "Сеть" (признана террористической и запрещена в России).

Информация об этом размещена в YouTube-канале Следственного комитета. Там опубликован видеоролик, на котором сотрудник СКР раскапывает снег в месте, где были найдены останки.

"Принадлежат ли данные останки Екатерине Левченко или иному лицу, будет установлено в ходе проведения судебных экспертиз", - говорится в сообщении.

Уголовное дело, получившее название дело "Сети", было возбуждено в октябре 2017 года. Всего по нему проходят 11 человек, в том числе жители Петербурга и Москвы. Им вменяют подготовку терактов ради дестабилизации обстановки в стране.

Девушка о которой идет речь, по информации СМИ, якобы скрывалась от правоохранительных органов вместе со своим молодым человеком и другим участником группы. Однако позже пара решила явиться к полицейским и якобы потому от них избавились.

Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский, которых следствие считало создателями и руководителями террористической организации, приговорены к 18 и 16 годам колонии строгого режима.