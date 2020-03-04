В Турции угрожают расправой туристам из России на фоне обострения в Сирии

На фоне гибели десятков турецких солдат в боестолкновениях с сирийской армией в провинции Идлиб продолжается обострение российско-турецких отношений. И хотя Анкара официально подтвердила, что не считает Россию причастной к серии трагических инцидентов в Сирии, правительство продолжает нагнетать в стране антироссийскую истерию. Жертвами турецкой пропаганды становятся обычные россияне, которым не повезло сейчас оказаться в некогда гостеприимной туристической Мекке.

Сегодня, 4 марта, в нашу редакцию поступило письмо от россиянина, который попросил сообщить о том, с чем ему пришлось столкнуться в Турции во время отпуска. Мужчина, представившийся Николаем, рассказал, как он едва не был жестоко избит сотрудниками турецкой полиции только за то, что является гражданином России.

На прошлой неделе Николай отправился в давно запланированный отпуск в Стамбул. Поехал он не по туру, но номер в отеле забронировал и оплатил заранее. Сразу по прилёту россиянин столкнулся с первыми проявлениями агрессии со стороны местных жителей.

«У меня не очень хорошо с английским и, видимо по акценту местные сразу понимали, что я из России. Меня отказались подвести до гостиницы несколько таксистов подряд, без объяснения причин», - рассказал россиянин.

Но настоящие проблемы начались в гостинице. Как отметил Николай, он выбрал далеко не дешёвый отель, поэтому в принципе не ожидал каких-либо сложностей, но они возникли.

«При заселении администратор просто издевался надо мной, делая вид, будто не понимает меня. Раньше я несколько раз бывал в Турции, и сотрудники гостиниц всё прекрасно понимали по-русски, но тут у них вдруг даже английский отшибло», - рассказал турист.

Николай признаётся, что перед поездкой был занят и не интересовался международными новостями, поэтому не сразу понял в чём причина агрессии со стороны турецкого населения. Только спустя какое-то время администратор гостиницы в ходе словесной перепалки заявил, что русским в Турции больше не место из-за серии инцидентов в сирийской провинции Идлиб.

Новое обострение российских-турецких отношений началось в последние дни февраля. Тогда ВВС Сирии нанесли серию ударов по позициям боевиков в Идлибе. Однако в результате удара погибли не только террористы, то но и порядка 30 турецких солдат. Они были тайно переброшены на позиции протурецких группировок для поддержки.

Изначально в СМИ появилась версия, что роковой удар был нанесён ВКС России, но она не подтвердилась. Анкара также подтвердила, что считает виновным в произошедшем Дамаск. Однако внутри Турции была развёрнута беспрецедентная антироссийская кампания. По словам российского посла в Анкаре Алексея Ерхова, «ужасное безумие творится в соцсетях».

Крупные турецкие СМИ без стеснения принялись публиковать воинственные призывы. Так, в Twitter-аккаунте издания Yeni Akit было опубликовано сообщение «Прикажи, и следующий намаз мы будем совершать в России».

Простые турки охотно подхватили идею, что в неудачах турецкой армии виновата Россия, что привело к усилению антироссийских настроений в стране. Приславший нам письмо читатель как раз стал жертвой турецкой пропаганды. Рассказ Николая свидетельствует, что антироссийская истерия захлестнула буквально все слои общества.

«Такое было не только в гостинице, но и других местах куда приходил. Официанты демонстративно игнорировали и не убирали грязную посуду, а в магазинах неожиданно переставали принимать карточки. Хотя прямо передо мной немцев спокойно обслуживали, мило им улыбались», - рассказал наш читатель.

Показательно, что столкнулся с проявлениями агрессии именно турист, хотя ранее о лояльности турецкого туристического бизнеса к россиянам ходили легенды. Теперь же, по словам Николая, в его номере отказывались даже убирать.

Мужчина принял решение съехать из гостиницы и найти другой отель. Он попросил администратора вернуть деньги за оставшиеся полторы недели, но в ответ получил отказ, оскорбления и угрозы избиением. Произошедшее следом события наглядно демонстрирует, насколько опасно сейчас находится россиянину в Турции – защиты не следует ждать даже от полиции.

«Я сказал, чтобы мне перестали угрожать, иначе обращусь в полицию, а администратор гостиницы только засмеялся и сказал, что сам их вызовет. И тут же им позвонил! Уже через пять минут приехало двое людей в форме и начали что-то обсуждать с администратором на турецком языке. А потом мне заломали руки, хотя это ведь на меня нападали. Полицейские затолкали меня в номер и потребовали, чтобы я быстро собирал вещи и уезжал в аэропорт. Один даже вытащил дубинку и несколько раз ударил по стене. Сказал, что через минуту он будет бить уже меня. Я всё что было быстро засунул в рюкзак и меня вывели из гостиницы. Денег конечно никто мне не вернул. Они сами поймали такси и сказали, что оно довезёт до аэропорта, и чтоб я не забыл заплатить водителю. Мне повезло, что сразу смог купить билеты, поэтому вечером того же дня уже вылетел в Россию», - рассказал Николай.

Как видно, сейчас россиянам не следует рассчитывать на защиту полиции даже в крупнейшем городе Турции. О серьёзности ситуации можно судить по тому факту, что с середины февраля в Анкаре усилена охрана посольства России. Обеспокоенность дипломатов не безосновательны - в декабре 2016 года был убит посол Андрей Карлов. Убийцей тогда оказался бывший сотрудник полиции, так что опасения нашего читателя вполне оправданы. Трагедия также произошла на фоне массовых антироссийских выступлений и милитаристской истерии в турецких СМИ.

«Полный беспредел, и не знаешь куда бежать. Серьезно, не рискуйте. Прочувствовал на собственной шкуре», - подытожил Николай.

В настоящее время турецкая полиция удерживает российских журналистов. Как сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян, сегодня без объяснения причин был задержан уже третий сотрудник агентства в Турции.

Учитывая крайнюю опасность сложившейся ситуации, мы считаем, что правительство России обязано принять все меры для защиты россиян. В свою очередь мы призываем читателей воздержаться от любых поездок в Турцию, по крайней мере в ближайшее время. Речь идёт уже не о сохранении финансов и имущества, но собственной жизни.