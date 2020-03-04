Решетников не возглавит оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми

Оргкомитет по подготовке к празднованию 300-летия основания Перми возглавит первый заместитель руководителя аппарата Правительства РФ Валерий Сидоренко, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным опубликовано сегодня на портале правовой информации. В ноябре 2019 года оргкомитет возглавлял бывший вице-премьер Виталий Мутко. Сейчас он исключен из состава комитета.

Отметим, что ранее экс-губернатор Пермского края, а ныне министр экономического развития РФ Максим Решетников говорил, что возглавит комитет, якобы по поручению президента России Владимира Путина. Это позволило бы продолжить реализацию больших проектов, начатых при его руководстве регионом.