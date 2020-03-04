15 Сентября 2020
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Максим Решетников (2020) | Фото: Накануне.RU

Решетников не возглавит оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми

Оргкомитет по подготовке к празднованию 300-летия основания Перми возглавит первый заместитель руководителя аппарата Правительства РФ Валерий Сидоренко, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным опубликовано сегодня на портале правовой информации. В ноябре 2019 года оргкомитет возглавлял бывший вице-премьер Виталий Мутко. Сейчас он исключен из состава комитета.

Отметим, что ранее экс-губернатор Пермского края, а ныне министр экономического развития РФ Максим Решетников говорил, что возглавит комитет, якобы по поручению президента России Владимира Путина. Это позволило бы продолжить реализацию больших проектов, начатых при его руководстве регионом.

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Решетников не возглавит оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми

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Теги: Максим Решетников, министр экономического развития, оргкомитет, 300 лет Перми



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Развитие сюжета:

Ранее 05.03.2020 11:43 Мск Эксперты не увидели трагедии в том, что Решетников не возглавил оргкомитет "Пермь 300"

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