Директор школы, в которой ученики получили ожог роговицы глаза, уволился

В Москве директор школы №1415 Александр Лебединец, в которой 25 учеников первого класса получили ожоги глаз, уволился, сообщает Mash.

Он сам написал заявление. По информации telegram-канала, кварцевую лампу купили сами родители пострадавших учеников. Сделано это было "для борьбы с коронавирусом". Родители хотели, чтобы в кабинете каждый день обеззараживался воздух.

Учитель включала лампу на перемене, но в один день просто забыла выключить лампу после возвращения детей с перемены.

Напомним, аналогичный случай произошел два дня назад в абаканской школе. Там кварцевая лампа на протяжении четырех уроков работала в кабинете, где занимались второклассники – к врачам обратились десять детей.