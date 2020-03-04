Мэр Нижнего Тагила прокатился в автобусе в компании чиновников. В народ не вышел

15 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
Владислав Пинаев (2020) | Фото: ntagil.org

Мэр Нижнего Тагила прокатился в автобусе в компании чиновников. В народ не вышел

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев сегодня прокатился в городском автобусе. Цель поездки - проверка работы городского общественного транспорта. Лично сесть в автобус в качестве пассажира и проехать по одному из маршрутов утром в час пик мэр планировал еще 20 февраля. Однако тогда поездка не состоялась.

Как сообщил Накануне.RU источник, знакомый с ситуацией, поездку мэр совершил в компании чиновников разного статуса, но без СМИ. К народу на остановках Пинаев не выходил.

Тем не менее, как сообщает пресс-служба администрации со ссылкой на главу города, были отмечены места, на которых существуют определенные проблемы. В частности, на маршруте № 46 будет совершен переход с "ГАЗелей" на автобусы, где-то увеличат число пассажирского транспорта в часы пиковых нагрузок.

"Ни одно обращение горожан не останется без внимания. Мы будем проводить такие объезды раз в месяц, пока идет отстройка новой транспортной схемы. А в ежедневном режиме ситуацию отслеживают горхозяйство и представители транспортных компаний", - отчиталась пресс-служба мэра, так и не пообщавшегося с горожанами в ходе демонстрационной поездки на транспорте.

Владислав Пинаев(2020)|Фото: ntagil.org

Напомним, движение общественного транспорта в городе изменилось с 1 февраля, и в первые же дни реформа вызвала недовольство и массу вопросов у жителей. Как признавались сами пассажиры, они путаются и ничего не понимают. После этого Владислав Пинаев дал перевозчикам 10 дней на устранение недостатков.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Мэр Нижнего Тагила прокатился в автобусе в компании чиновников. В народ не вышел

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Пинаев, поездка, автобус, Нижний Тагил



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.02.2020 09:47 Мск Мэр Нижнего Тагила не вышел в народ: поездка Пинаева в автобусе не состоялась
Ранее 18.02.2020 11:08 Мск 10 дней, данные Пинаевым тагильским перевозчикам, истекли: мэр лично проедет в автобусе в час пик
Ранее 07.02.2020 14:30 Мск Пинаев дал 10 дней на решение острых вопросов по транспортной реформе в Нижнем Тагиле
Ранее 03.02.2020 09:43 Мск Все путаются и ничего не понимают: транспортная реформа в Нижнем Тагиле вызвала вопросы у горожан
Ранее 18.12.2019 16:10 Мск Транспортная "реформа" в Нижнем Тагиле стартует в феврале 2020 года
Ранее 12.11.2019 08:21 Мск В Нижнем Тагиле собрались изменить "хаотичную" сеть общественного транспорта

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети