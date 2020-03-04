Мэр Нижнего Тагила прокатился в автобусе в компании чиновников. В народ не вышел

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев сегодня прокатился в городском автобусе. Цель поездки - проверка работы городского общественного транспорта. Лично сесть в автобус в качестве пассажира и проехать по одному из маршрутов утром в час пик мэр планировал еще 20 февраля. Однако тогда поездка не состоялась.

Как сообщил Накануне.RU источник, знакомый с ситуацией, поездку мэр совершил в компании чиновников разного статуса, но без СМИ. К народу на остановках Пинаев не выходил.

Тем не менее, как сообщает пресс-служба администрации со ссылкой на главу города, были отмечены места, на которых существуют определенные проблемы. В частности, на маршруте № 46 будет совершен переход с "ГАЗелей" на автобусы, где-то увеличат число пассажирского транспорта в часы пиковых нагрузок.

"Ни одно обращение горожан не останется без внимания. Мы будем проводить такие объезды раз в месяц, пока идет отстройка новой транспортной схемы. А в ежедневном режиме ситуацию отслеживают горхозяйство и представители транспортных компаний", - отчиталась пресс-служба мэра, так и не пообщавшегося с горожанами в ходе демонстрационной поездки на транспорте.

Напомним, движение общественного транспорта в городе изменилось с 1 февраля, и в первые же дни реформа вызвала недовольство и массу вопросов у жителей. Как признавались сами пассажиры, они путаются и ничего не понимают. После этого Владислав Пинаев дал перевозчикам 10 дней на устранение недостатков.