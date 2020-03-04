Накануне экзамена в Сети оказались предполагаемые варианты Всероссийских проверочных работ по географии

Учитель из Санкт-Петербурга Дмитрий Гущин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил о том, что в сети появились 100 предполагаемых вариантов Всероссийских проверочных работ по географии, передает корреспондент Накануне.RU.

Он сообщил, что Рособрнадзор проводит Всероссийские проверочные работы со 2 марта по 23 апреля. Эти работы учащиеся 4-11 классов пишут пятый год по всей стране. И по их результатам оценивают учителей, школы и целые регионы. Директоров школ, учащиеся которых показали неожиданно высокие результаты, увольняют.

"Но что может быть неожиданного в высоких результатах, если проверочная по географии проводится со 2 по 6 марта, а варианты с ответами лежат в интернете в ночь с 3 на 4 марта? Я вижу 100 файлов с заданиями и 100 — с ответами. Полагаю, многие увидели их раньше меня. Как же тут можно плохо написать?" - задается вопросом Дмитрий Гущин.

Он заявил, что Рособрнадзор обязан был разработать надежную систему хранения и передачи проверочных работ в школы еще пять лет назад, и посоветовал тем, кто "надувая щеки на пресс-конференциях, обвиняет школы в фальсификациях", посмотреть сперва на себя.

ВПР - это контрольная работа, проводимая по всей России. Первые ВПР были написаны в 2015 году. С 2016 года ВПР проводятся регулярно. В выпускных классах (9-х и 11-х) ВПР пишутся только теми учащимися, которые не сдают соответствующие ОГЭ или ЕГЭ по данному предмету.

Напомним, 31 мая 2018 г., накануне ЕГЭ по профильной математике, педагог, получивший звание "Учитель года" в 2007 г., Дмитрий Гущин заявил о предполагаемых утечках заданий на своей странице "Вконтакте". По его словам, то же самое произошло и с заданиями по химии. После публикаций Рособрнадзор, который тогда возглавлял нынешний министр просвещения Сергей Кравцов, не нашел ничего лучше, чем обратиться в суд, потребовав от Гущина удалить посты в соцсетях и опровергнуть распространенные сведения об "утечке" материалов единых госэкзаменов по математике и химии, которые, по мнению Рособрнадзора, порочат деловую репутацию ведомства. 9 ноября 2018 г. суд в полном объеме удовлетворил иск Рособрнадзора к преподавателю.