14 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
премьер-министр Украины Алексей Гончарук (2019) | Фото: rada.gov.ua

Рада уволила премьер-министра Украины и назначает новое правительство

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который занимал свой пост с 29 августа 2019 года, уволен Верховной радой на внеочередном заседании, созванном президентом Владимиром Зеленским. Это решение поддержали 353 депутата.

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Вчера Накануне.RU сообщало, что увольнение Гончарука весьма вероятно. Против не проголосовал ни один депутат. Воздержались лишь "Евросолидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука. Также на заседании будут назначены новые фигуры в правительстве, но кто и на какие посты, окончательно не ясно.

Отставка в правительстве во многом связана с его непопулярностью, что тянет вниз и рейтинг Зеленского. Сам он приехал в Раду и выступил по ряду вопросов, сделав заявления, которые должны понравиться населению. Так, он раскритиковал правительство за неразбериху с платежками, которыми напуганы люди. Они должны быть на 35% меньше, а у кого-то, напротив, даже выросли, подчеркнул Зеленский.

Также он намекнул, что силовики должны расследовать коррупционные уголовные дела (тоже одно из предвыборных обещаний). И добавил, что не вмешивается в работу правоохранительных органов. В этот момент Порошенко начал смеяться. Ранее он заявлял, что его преследует именно нынешняя власть.

Украинские политологи отмечают, что в правительство придут многие фигуры, связанные с олигархом Ринатом Ахметовым. А Михаил Погребинский считает, что для Зеленского это последняя возможность показать, способен ли он вернуть мир в страну или нужно ждать нового президента.

Характерно, что Зеленский заявил, что "курс Украины не является ошибкой, но отдельные ошибки допущены во время движения этим курсом". Это фактически обнуляет его очередные обещания закончить войну против Донбасса, которые он сегодня сделал в парламенте.

Интересно, что средний срок работы украинских правительств составляет всего 16 месяцев.

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Рада уволила премьер-министра Украины и назначает новое правительство

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук



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