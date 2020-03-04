"Придется менять замки в думе Асбеста?" Суд принял решение по коммунистке, которая станет и.о. спикера

15 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО
Асбест, дума Асебстовского городского округа, табличка (2017) | Фото: Накануне.RU

"Придется менять замки в думе Асбеста?" Суд принял решение по коммунистке, которая станет и.о. спикера

В Асбесте продолжаются политические бои между "единороссами" и коммунистами. Так, сегодня суд восстановил Ольгу Щапову в должности заместителя председателя думы. Об этом журналисту Накануне.RU рассказала депутат Наталья Крылова, по мандату которой так же продолжаются разбирательства.

"Щапова восстановлена в должности. Она вновь исполняющая обязанности председателя думы. Назначение Ларионова председателем думы суд решил признать незаконным", - отметила политик.

Теперь Ольга Щапова и Наталья Крылова подали иски в Свердловский областной суд о признании думы Асбеста незаконной.

Крылова также грозит "менять замки" в асбестовском парламенте после того, как "всю думу отменят в областном суде". "Созывать думу, выбирать нового председателя, пересматривать решения. Надеюсь, некоторые люди из администрации губернатора, также областной прокурор и глава Следственного комитета не будут генерировать анархию в Асбесте", - заключила Крылова.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

"Придется менять замки в думе Асбеста?" Суд принял решение по коммунистке, которая станет и.о. спикера

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Наталья Крылова, Асбест, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.02.2020 19:21 Мск Не время и не место, политвойна в Асбесте: депутата Крылову снова попытаются лишить мандата
Ранее 17.02.2020 12:28 Мск Успехи "красных" на политическом фронте Асбеста: суд вернул мандат еще одной оппозиционерке
Ранее 07.02.2020 16:55 Мск Нет запору политиков: суд признал беспредел в думе Асбеста, где удерживали депутатов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети