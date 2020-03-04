"Придется менять замки в думе Асбеста?" Суд принял решение по коммунистке, которая станет и.о. спикера

В Асбесте продолжаются политические бои между "единороссами" и коммунистами. Так, сегодня суд восстановил Ольгу Щапову в должности заместителя председателя думы. Об этом журналисту Накануне.RU рассказала депутат Наталья Крылова, по мандату которой так же продолжаются разбирательства.

"Щапова восстановлена в должности. Она вновь исполняющая обязанности председателя думы. Назначение Ларионова председателем думы суд решил признать незаконным", - отметила политик.

Теперь Ольга Щапова и Наталья Крылова подали иски в Свердловский областной суд о признании думы Асбеста незаконной.

Крылова также грозит "менять замки" в асбестовском парламенте после того, как "всю думу отменят в областном суде". "Созывать думу, выбирать нового председателя, пересматривать решения. Надеюсь, некоторые люди из администрации губернатора, также областной прокурор и глава Следственного комитета не будут генерировать анархию в Асбесте", - заключила Крылова.