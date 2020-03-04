Уральский характер: клуб из Екатеринбурга будет добиваться от "Шинника" компенсации расходов для своих болельщиков

Екатеринбургский ФК "Урал" будет добиваться от ярославского "Шинника" компенсации части расходов из-за "холостого" прилета в Ярославль. Также в клубе будут добиваться компенсации расходов и для болельщиков "шмелей", прилетевших на игру. Об этом Накануне.RU рассказал источник.

Футболисты и тренерский штаб команды прилетели в город, где должен был состояться матч четвертьфинала Кубка России, но в итоге игра из-за ужасного качества поля хозяев была перенесена. Футбольный клуб из Екатеринбурга зря потратил финансы на оплату отеля и перелет.

В пресс-службе ФК "Урал" журналисту Накануне.RU подтвердили информацию.

"Мы приносим извинения болельщикам, которые приехали из Екатеринбурга. Будем думать, как компенсировать их потери совместно с клубом "Урал", - сообщили в клубе.

В случае, если компенсации не удастся добиться, фанатам, прилетевшим в Ярославль, клуб организует бесплатный выезд на одну из гостевых игр.

Также матч ¼ финала между "Уралом" и "Шинником" может и вовсе быть перенесен из Ярославля.

На этой неделе пройдет совместное заседание РПЛ, ФНЛ и РФС, на котором будет определена новая дата проведения игры.

Ранее капитан ФК "Урал" Артем Фидлер, комментируя перенос встречи, отметил, что на таком ужасном поле можно лишь мучиться, а не играть в футбол.