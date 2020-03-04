В Челябинске компания отозвала жалобы, из-за которых был приостановлен аукцион по обустройству светофорных объектов

ООО "Городские технологии" отозвало жалобы на аукцион по обустройству пересечений дорог и пешеходных переходов периферийным оборудованием светового регулирования АСУДД с начальной ценой 23 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Теперь заказчик может подписать контракт с победителем аукциона – АО "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление", которое предложило выполнить работы за 19,5 млн руб.

Напомним, из-за жалобы заключение контракта было приостановлено. Заявитель считал, что при проведении аукциона были нарушены требования законодательства о контрактной системе. В частности, в Техническом задании отсутствует точное указание на местоположение устанавливаемых светофорных объектов, не конкретизировано точное количество устанавливаемых светофорных объектов на пересечении автомобильных дорог Новоградский проспект и улица Героя России Родионова.