В Зауралье сельских школьников готовят к ЕГЭ преподаватели Курганского госуниверситета

Преподаватели Курганского госуниверситета помогают выпускникам школ из районов региона подготовиться к сдаче ЕГЭ.

Такое поручение ранее дал губернатор Курганской области Вадим Шумков - создать в региональной школе дистанционного обучения бесплатные дополнительные курсы для выпускников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, на занятиях уже побывали около 300 сельских ребят.

Выпускников школ "подтянут" по химии, физике и математике, группы по всем трем предметам уже созданы. Занятия будут идти три месяца - как раз до начала лета.

Для школьников из сел и деревень - это возможность получить дополнительные знания для успешной сдачи экзамена.