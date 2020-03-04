Депутаты назвали "хитрым перерасчетом" поиск обещанных миллиардов на маткапитал и индексации пенсий

В 2020 году доходы Пенсионного фонда России увеличатся на 13 млрд руб., а расходы вырастут на 104 млрд руб. Дефицит будет покрыт за счет остатков с предыдущих периодов, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о внесении поправок в бюджет ПФР на 2020-2022 гг. Поправки связаны с мерами социальной поддержки, предложенными президентом России в послании Федеральному собранию. В частности, речь идет об индексациях пенсий и выплатах материнского капитала на первого ребенка.

По словам главы председателя правления Пенсионного фонда России Максима Топилина, остатки, из которых в 2020 и последующих годах будет компенсироваться разрыв между доходами и расходами ПФР, на 1 января 2020 года составляли более 335 млрд руб.

Топилин также рассказал, что остатки появились "в связи с повышением собираемости страховых взносов".

Источник выплат к 75-летию Победы правительство пока ищет, добавил глава ПФР. Речь идет о сумме примерно в 60 млрд руб. Пока нет решения о том, что эти выплаты будет производить из своего бюджета Пенсионный фонд России. Тем не менее, по словам Топилина, выплаты в любом случае будут произведены в озвученные сроки – в апреле-мае 2020 года.

Проект поправок раскритиковали многие депутаты. "Нам говорят, что дефицит будет заполняться за счет остатков, но это не остатки, - заявил представитель КПРФ Алексей Куринный. – Это экономия на хитром перерасчете выплат. Это все игра нашего Росстата любимого. После того, как Росстат стал подчиняться Минэкономразвития, цифры стали подгоняться под нужные показатели. Сегодня Росстат если не врет, то манипулирует показателями точно".

Представитель ЛДПР Ярослав Нилов заметил, что к Росстату действительно много вопросов, потому что явно инфляция потребительской корзины составит не 0,7%, а именно на этом показателе рассчитывается индексация пенсий.

КПРФ и "Справедливая Россия" не поддержали законопроект, "Единая Россия" и ЛДПР проголосовали за принятие поправок.