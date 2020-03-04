14 Сентября 2020
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Газон стадиона &quot;Шинника&quot; в Ярославле (2020) | Фото: twitter.com/FCURAL

"Кубок России должен организовываться на другом уровне". Капитан "Урала" - о переносе матча против "Шинника"

Капитан ФК "Урал" Артем Фидлер отреагировал на ужасное состояние поля в Ярославле, где "шмелям" до переноса игры предстояло сыграть против "Шинника" в 1/4 финала Кубка России. По мнению хавбека, турнир должен организовываться на другом уровне.

В беседе с журналистом Накануне.RU лидер команды с берегов Исети отметил, что на таком поле можно легко травмироваться, снижается и уровень мастерства.

"Мы это поле, кстати, не видели. Узнали из новостей о том, что матча не будет. Насчет организации сложно что-то говорить. Мы футболисты. Это наша работа. Если бы сказали играть, то значит, вышли бы и стали играть. Мы прекрасно понимаем, что на таком поле можно и травмы получить, да и уровень мастерства сильно снижается. Конечно же, матчи Кубка России должны организовываться на другом уровне", - отметил заслуженный полузащитник.

Газон стадиона "Шинника" в Ярославле(2020)|Фото: twitter.com/FCURAL

Газон стадиона "Шинника" в Ярославле(2020)|Фото: twitter.com/FCURAL

Также воспитанник екатеринбургского футбола согласился, что лучше заранее разрешать такие ситуации. "Лучше предвосхитить эту ситуацию. Зачем выходить и мучиться, а не в футбол играть?" - сказал Артем Накануне.RU.

Отметим, что ранее известный писатель Игорь Рабинер прогнозировал успех "Урала" в противостоянии с ярославцами.

Артем Фидлер, ФК Урал(2018)|Фото: Накануне.RU

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"Кубок России должен организовываться на другом уровне". Капитан "Урала" - о переносе матча против "Шинника"

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Теги: Кубок России, ФК Урал, Артем Фидлер, Шинник



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