14 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Валентина Матвиенко, Денис Мантуров, Наталья Комарова на пленарном заседании форума &quot;Здоровье женщин – благополучие нации&quot; (2020) | Фото: admhmao.ru

В Югре будут изучать геном северных жителей для благополучия будущего поколения

На территории Ханты-Мансийского автономного округа создается центр высоких биомедицинских технологий, включающий в себя лабораторию "Здоровье женщины и ребенка в условиях Крайнего Севера и Арктики". Как пояснила губернатор Югры Наталья Комарова, в лаборатории будут проводиться перспективные геномные исследования и разрабатываться генетический паспорт коренного народа Югры, что позволит на генном уровне определить заболевания северных жителей и разработать методы борьбы с ними.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа, обсуждение прошло в рамках пленарного заседания форума "Здоровье женщин – благополучие нации" в Москве под руководством председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

На заседании также обсуждался вопрос об изменении формулировки понятия "здоровье" во Всемирной организации здравоохранения. Сейчас определение звучит как "состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов". По мнению губернатора Югры именно в этом уточнении и кроется проблема, создающая некое противоречие, потому от него надо избавиться. Свое решение Наталья Комарова аргументировала тем, что для создания возможностей, в условиях которых женщина сможет стать матерью здорового ребенка, необходимо и верное определение самого "здоровья".

Губернатор также сообщила, что Югра будет активно участвовать в проведении популяционных генетических исследований федерального и мирового уровней и готова к новым идеям и сотрудничеству.

Наталья Комарова на пленарном заседании форума "Здоровье женщин – благополучие нации"(2020)|Фото: admhmao.ru

"Югра – регион с молодым населением. Молодые югорчанки создают семьи, реализуют себя как специалисты, лидеры. В этой связи нам интересны технологии по созданию условий совмещения семейных, родительских обязанностей и профессиональной занятости", – заявила глава региона.

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В Югре будут изучать геном северных жителей для благополучия будущего поколения

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Теги: Геном, здоровье, "Здоровье женщин – благополучие нации"



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